نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تعرف على أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة ياسمين عبد العزيز تريند محرك البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية، وفي تقرير مبسط ل" دوت الخليج الفني" سنتناول أعمالها الفنية.



أعمال ياسمين عبد العزيز





شاركت ياسمين عبد العزيز من الأعمال الدرامية وهي: عام 1998 شاركت في قط وفار امرأة من زمن الحب

وفي عام 2002 شاركت في عام الرقص على سلالم متحركة

وشاركت في عام 2017 بمسلسل هربانة منها.

وفي عام 2019 شاركت في لآخر نفس

وشاركت في عام 2020 بمسلسل ونحب تاني ليه

وفي 2021 شاركت في مسلسل اللي مالوش كبير

وفي عام 2023 شاركت في مسلسل ضرب نار

كما لها العديد من الأعمال السينمائية التي حققت بها نجاحًا كبيرًا وهي:

في عام 2000 شاركت في جنون الحياة، قدر امرأة.

وشاركت في عام2001 بفيلمي جالا جالا، رشة جريئة.

وفي عام 2002 شاركت في قلب جريء.

وشاركت في عام 2004 بفيلم صايع بحر.

وفي عام 2005 شاركت في فرحان ملازم آدم، حريم كريم، زكي شان.

وشاركت في 2006 في الرهينة، حاحا وتفاحة، 1/8 دستة اشرار.

وفي عام 2007 شاركت في عصابة الدكتور عمر، كركر.

وشاركت في عام 2008 بفيلم الدادة دودي.

وفي عام 2010 شاركت في فيلم الثلاثة يشتغلونها.

وشاركت في 2012 بفيلم الآنسة مامي.

وفي عام 2014 شاركت بفيلم جوازة ميري.

وشاركت في 2016 بفيلم أبو شنب.

وفي عام 2018 شاركت في فيلم الأبلة طمطم.

ومن أعمالها المسرحية أيضًا شاركت في مسرحيتين طوال مشوارها الفني وهما: في عام 1999 مسرحية رد قرضي، وفي عام 2003 مسرحية كده أوكيه.

من هي ياسمين عبد العزيز؟





هي ممثلة مصرية ولدت في 16 يناير عام 1980، وشقيقة الفنان وائل عبد العزيز، وتخرجت من الأكاديمية الحديثة بالمعادي.

بدأت مشوارها من خلال تقديم الإعلانات وهي في عمر الثانية عشرة عن طريق إحدى صديقات والدتها التي تدير شركة لإنتاج الإعلانات، وبعد ذلك تم ترشيحها للتمثيل في مسلسل امرأة من زمن الحب الذي حققت خلاله النجاح ولفت الأنظار لها، كما شاركت في فوازير رمضان "العيال اتجننت".

واشتهرت بتقديم دور الفتاة الشقية وحقق فيلمها زكي شان مع أحمد حلمي أعلى أرباح في الأسابيع الأولى من عرضه في العديد من دور العرض السينمائية.



حياة ياسمين عبد العزيز الشخصية





تزوجت ياسمين عبد العزيز في عام 2001 من رجل الأعمال محمد نبيل حلاوة وأنجبت منه ياسمين وسيف الدين، إلا أنهما انفصلا في بداية عام 2018.

وفي مطلع مارس 2020 أعلنت عن علاقة عاطفية تجمعها مع الممثل أحمد العوضي وفي مايو 2020 أعلنت زواجها منه.

