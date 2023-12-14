رباب ممتاز تتعاقد على مسلسل "صدفة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت الفنانة رباب ممتاز على مسلسل “ صدفة” للفنانة ريهام حجاج المقرر عرضه خلال رمضان المقبل ٢٠٢٤.

أبطال العمل

ويضم العمل عدد كبير من نجوم الفن منهم خالد الصاوي، وفراس سعيد، وسلوى خطاب، ونور إيهاب، وعصام السقا، وعبير منير، ورحاب الجمل، وتامر يسري.

ويواصل السيناريست والكاتب أيمن سلامة كتابة حلقات العمل بالتزامن مع تحضيرات حيث انتهى من كتابة نصف الحلقات.

صدفة

ويعد مسلسل" صدفة " التعاون الثالث بين كلا من ريهام حجاج والسيناريست والمؤلف أيمن سلامة والمخرج سامح عبد العزيز حيث سبق وأن قدما سويا مسلسلي يوتيرن وجميلة اللذان عرضا في موسمي رمضان 2022 و2023.

يذكر أن ريهام حجاج شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "جميلة"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه بموسم رمضان الماضي، حيث عرض على شاشة قنوات الحياة وسي بي سي وأون، وحرصت شاشة CBC، على عرض العمل عبر شاشتها كعرض ثانٍ له خلال الفترة الماضية.

و شارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن ومنهم النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، ورهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.

الممر

تحدثت الفنانة رباب ممتاز عن خوفها من الخوض في تجربة الممر بسبب العري مشيرة إلا أنها أخطأت الفكرة.

وقالت رباب ممتاز خلال حوارها مع المذيعة نورهان عبدالفتاح، في برنامج زووم ونص قناة هي، وقالت في ناس من الشعب بتركز علي العري وأنا كنت فاكره إن الأستاذ شريف عرفه هيطلعني متعريه وهو معملش إسترس على العري عمل على الرقاصة مع أحمد رزق ف الكابرية، بمشهد درامي أنا اللي أخطأت الفكرة وقولت ممكن يبقى في إسترس علي البدله وإحنا عندنا حاليًا ممكن يكون الشعب اتغير معتقداته بقا يشوف الحاجات بمنظور مختلف.



وعلقت:عندما سألت إتقالي انتي مع أستاذ شريف عرفه مش هيعمل فيكي كده ولا هيخرجك عريانه بس أنا بصراحه خفت ومقدرتش وندمت طبعا يمكن دي الحاجه اللي ندمت عليها.

وتابعت: خفت الناس تقول عني ممثلة ولا رقاصة.