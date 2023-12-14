نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عشان لو متعملوش دعاية تليق بيه.. بشرى تروج لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت النجمة بشرى لفيلمها الجديد ليه تعيشها لوحدك الذي تشارك في إنتاجه فقط، وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشاركت بشرى صورة لأبطال العمل وعلقت عليها قائلة: "انتظروا فيلم ليه تعيشها لوحدك اديني بقولكم اهو عشان لو لا سمح الله متعملوشدعاية تليق بيه ما تقولوش اني مبلغتكوش !! ما يفوتكوش".









أحداث “ليه تعيشها لوحدك”





وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى من خلال قصة إنسانية مليئة بالمشاعر، حيث يجسد شريف منير شخصية طبيب، فيما يجسد خالدالصاوى دور صديقه المصاب بالسرطان، ويعيشان قصة تكشفها الأحداث، ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائية خلال الفترةالقليلة المقبلة.





أبطال “ليه تعيشها لوحدك”





ويشارك فى بطولة العمل مجموعة كبيرة من الفنانين منهم شريف منير، خالد الصاوي، سلمى أبوضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمننور، الطفل منذر مهرجان وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف أحمد عبد الغزيز، وإخراج حسام الجوهري.





أحدث أعمال بشرى





وشاركت بشرى مؤخرا في فيلم “أولاد حريم كريم” بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل،ومن الشباب تيام قمر، رنا رئيس، وهنا داود، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.

تدور قصة فيلم أولاد حريم كريم، بعد مرور نحو 18 عامًا من أحداث الجزء الأول، وظهور جيل جديد ودخول الأبناء مرحلة الشباب والمراهقة،ولقاء كريم مرة أخرى بصديقاته الفتيات، وتشتعل قصة حب بين ابنته وابن داليا البحيري.

وشهد الجزء الثاني من الفيلم انتهاء مصير عدد من الشخصيات من بينها جيجي زوجة كريم الحسني التي قدمتها الفنانة ياسمينعبدالعزيز في الجزء الأول، وجاء خلال أحداث الجزء الثاني أنها توفيت وأصبح كريم أرمل، أما شخصية ماجد التي جسدها الراحل طلعتزكريا، فجاء خلال أحداث الجزء الجديد بانفصاله عن زوجته هالة رفعت والسفر خارج مصر.