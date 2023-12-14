نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إعتذارها للفنانين.. طارق الشناوي لحلا شيحة: شخصيه تحتاج للتدريب ويكون لديها إقتناع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الناقد الفني طارق الشناوي على رسالة إعتذار من الفنانة حلا شيحة لجميع فناني مصر عن تصريحاتها بتحريم الفن، وذلك خلال مداخلة هاتفية لها من برنامح "مصر جديدة" التي تقدمها الإعلامية إنجي انور، عبر شاشة etc.

وقال طارق الشناوي: "حلا شيحة تعبر عن حالة المجتمع المتردد الذي يحكم على الشكل ليس على الجوهر، فمرة تظهر منقبة وآخرى محجبة ومرة بفستان غير محتشم".

وتابع الشناوي إنه على "حلا" أن يكون لديها اقتناع مطلق داخلي بما تفعله، حيث كانت تتجه للتمثيل ولكن بداخلها شيء غير مرتاح فلا بد أن يكون بداخلها مقتنع بأن الفن رسالة، ولا بد من أن تؤدي كل الأدوار ولاينبغي أن تكون نصف رجعة أوشبه منسحبة.

واستكمل حديثه قائلا أن شيحة موهبة وعفوية ولديها حضور ولكن تحتاج تدريب لأن الفن متغير ومتطور ويحتاج مجهود لا يكفي فقط بالموهبة ويجب أن تكون مقتنعة تمامًا.

ويذكر أن حرصت الفنانة حلا شيحة علي مقابلة نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، أمس الثلاثاء، والتقت معه، داخل مقر النقابة؛ ووجهت له الشكر على دعمه الكبير لها في أزمتها الأخيرة.

ووجهت حلا شيحة رسالة إعتذار لجميع نجوم مصر وعلي رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام والتقدير لجميع فناني مصر.

واختتمت حلا حديثها قائلة إن الفن سيظل رسالة سامية وحقيقية ومؤثرة؛ نستهدف من خلالها وجدان كل مشاهد؛ وستظل مصر بفنها وفنانيها القوة الناعمة بالوطن العربي.