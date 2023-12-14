نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا تكشف سبب عدم حضورها جنازة زوج إيناس عبد الدايم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة يسرا عن سبب عدم حضورها جنازة المهندس مدحت شليق، زوج الدكتورة إيناس عبد الدائم، وزيرة الثقافة السابقة، الذي وافته المنية يوم الثلاثاء، وتمت مراسم الدفن أمس في مسجد الشرطة.

وكتبت يسرا على صفحتها الشصخية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عبر خاصية "إتسوري": "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لصديقتي العزيزة الوزيرة إيناس عبد الدايم في وفاة زوجها السيد مدحت شليق.. تغمده الله بواسع رحمته، وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان، وأنزل على قلبك الصبر صديقتي العزيزة على هذا الفراق الأليم".

وفاة المهندس مدحت شليق

في السياق ذاته توفي المهندس مدحت شليق مساء أمس وذلك بعد ما أعلنت وزيرة الثقافة السابقة الدكتور إيناس عبد الدايم وفاة زوجها وذلك بعد صراع مع المرض، وتوفي الراحل بالعناية المركزة، وأقيمت صلاة الجنازة اليوم الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

نجوم الفن ينعون إيناس عبد الدايم

و حرص عدد من الفنانين على حضور الجنازة على رأسهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي ومدير المسرح القومي الفنان إيهاب فهمي ورئيس مركز الإبداع الفني الدكتور خالد جلال و الفنان القدير سامح الصريطى، والمخرج محمد عبد العزيز، والفنان تامر عبد المنعم والفنانة سلوى محمد علي والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا السابق والمنتج محمد العدل والمنشد محمود التهامي والفنان أيمن عزب وغيرهم.