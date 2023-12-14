نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "جيت متأخر" لـ رامي جمال تحتل Top 1 في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتلت أحدث أغنيات الفنان رامي جمال "جيت متأخر" الذي طرحها مؤخرًا "Top 1" في مصر وذلك في الأسبوع الأول في ديسمبر في مصر وهذا ما أعلنه الفنان رامي جمال عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

استوري رامي جمال

نجاح أغنية “جيت متأخر”

وفي سياق متصل يذكر أنه استطاعت أغنية "جيت متأخر" أن تخطف قلوب جمهور الفنان رامي جمال من الوهلة الأولي التي استمعون فيها للأغنية، فقد تصدرت الأغنية جميع مواقع التواصل الإجتماعي وأيضًا موقع الأغاني الشهير "يوتيوب"، وقد نالت الأغنية الكثير من التعليقات الإيجابية من قبل الجمهور عبر كافة مواقع التواصل الإجتماعي.

وأصبحت تريند عبر منصة "تيك توك" والكثير من الجمهور يشارك الأغنية ويفعلون عليها الفيديوهات، وقد وصلت نسبة مشاهدات الأغنية عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو 2 مليون و100 ألف مشاهدة، واحتلت التريند الثاني عبر يوتيوب.

والجدير بالذكر أن أغنية "جيت متأخر" هي من كلمات محمد مصطفى ملك، ومن ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر، ومكس وماستر محمد مجدي، وجيتار مصطفى نصر، وبيز جيتار: بيباوي.

ماذا قال الجمهور عن أغنية "جيت متأخر" ؟

(أغنية تحفة مش قادرة أخرجها من دماغي، أغنية متكاملة من كل حاجة، الأغنية بتجنن والصوت والاحساس روعة، إزاي في أغنية قادرة توصف إحساسنا كدة؟، تحفة، حد يخرج الأغنية دي من دماغي، الأغنية ولا غلطة بجد رامي فنان من العيار الثقيل، الأغنية بتعبر عن كل شئ، الله على الإحساس والدفا اللي في صوتك، "ما أنا كنت قصادك وأنت مشيت" قمة في الروعة، "ده أنا كنت في عرض كلمتين كانوا فرقوا شويتين ده انا بصفي في ثانيتين" ايه الجمال ده، دمرلي الموڤ اون براحتك يا فنان، رامي جمال وصف اللي كلنا بنكون عايزينه قبل الفراق وهو كوبلية "أنا كنت في عرض كلمتين كانوا فرقوا شويتين ده أنا بصفي في ثانيتين"، أنا مش عارفه أخرج من كوبلية لو كنت طيب قولتلها يا حبيبي في وقتها كان ممكن أحسها) وغيرها الكثير من التعليقات الإيجابية.

ماذا تقول كلمات أغنية "جيت متأخر" لـ رامي جمال ؟

لا جيت متأخر ايوه خلاص مابقاش نافع روح بقا ليه راجع.. عايز ايه بتقولي وحشتك.

والمفروض انا اكون عارف لا تلاقيك فاضي قولت أراضيك.

مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده انا بصفى في ثانيتين.

ما كنت قصادك وانت مشيت وقسيت جامد ايوه نصيب وارد.. يمكن خير بالعافيه طلعت بقلبي سليم فانا مش عايز اي كلام خالص قولت كتير مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده انا بصفى في ثانيتين".