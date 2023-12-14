نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤلف "العودة": سعيد بردود فعل الجمهور بعد عرض نصف حلقات المسلسل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر السيناريست أحمد أبو زيد توفيق، أحد كُتاب مسلسل "العودة" عن سعادته بردود فعل الجمهور بعد عرض 14 حلقة من المسلسل، والذي يتم عرضه حاليا عبر شاشة دي ام سي، ومنصة واتش ات.

أعلن توفيق في بيان له أن مسلسل "العودة" يروي قصة المحامي الشاب آدم الذي يقرر العودة إلى مدينة الأقصر في صعيد مصر، حيث يواجه تحديات كبيرة في البحث عن شقيقه، مواجهًا في طريقه قضايا هامة متعلقة بالتنقيب عن الذهب.

وأكد أن التحضير للعمل بدأ منذ عدة أشهر أثناء كتابة السيناريو، حيث قاموا بالبحث عن تفاصيل التنقيب عن الذهب وكشف أسراره وتسليط الضوء على صراعاته. وأضاف أنه قام برحلة إلى محافظة الأقصر لمعاينة أماكن التصوير، وقضوا هناك أسبوعًا لاستكشاف الحياة المحلية، بهدف تجسيد الأحداث بشكل يعكس واقع الحياة في الصعيد.

وأثنى مؤلف المسلسل على المبدع أمين جمال ونجاحاتهما السابقة في تعاونهما في عدة أعمال تلفزيونية وسينمائية. شملت هذه الأعمال الجزئين الثالث والرابع من "يوميات زوجة مفروسة"، ومسلسل "سريع سريع"، ومسلسل "بيوتى كلينيك"، ومسلسل "سكر زيادة". وقد تعاونوا أيضًا في كتابة عدة أفلام، من بينها "قرمط بيتمرمط"، و"مذيعة الراديو"، و"اللغز"، و"انتقام سري"، و"فضيحة أبلة ضحى"، و"عيال صالح".

نفى الكاتب أبو زيد توفيق أن يكون مسلسل العودة الجديد مستوحى من الإصدار الذي تم إنتاجه في عام 1981، وألمح إلى وجود مفاجآت مثيرة في الحلقات القادمة، مع تعبيره عن أمله في أن يحظى المسلسل بإعجاب المشاهدين.

مسلسل العودة

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقى، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخى، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، عماد صفوت، شاهيستا سعد، وأحمد وإلى، سارة نور، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب على الدهب.

يذكر أن منصة watch it تعرض على شاشتها مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج يحيى إسماعيل، وأيضا مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم وعدد كبير من الفنانين الشباب وإخراج حسام على.