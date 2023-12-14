نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. ناهد السباعي تعيد ذكرياتها مع والدتها الراحلة ناهد فريد شوقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعادت الفنانة ناهد السباعي ذكرياتها مع والدتها الراحلة المنتجة ناهد فريد شوقي بجانبها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة في دورته الخامسة التي أقيمت عام 2021، وذلك قبل يوم من انطلاق الدورة السادسة من المهرجان.

حيث شاركت "ناهد" جمهورها صورا لها برفقة ووالدتها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالصور تعليق قالت فيه: "حبيبتي وأمي وصاحبتي وابنتي وكل حياتي".

وأضافت:"اللهم يا حنان يا منان يا واسع الغفران اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، وأكرم نزلها ووسع مدخلها، وأغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".



تعليقات الجمهور على منشور ناهد السباعي



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات، ربنا يصبرك على فراقها، تعيشي وتفتكري، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يارب، وغيرها من التعليقات.



مشاركة ناهد السباعي في نقطة سوداء

تشارك الفنانة ناهد السباعي في مسلسل نقطة سوداء رمضان 2024،ولم تستكمل ناهد مشاهدها في لبنان.

آخر أعمال ناهد السباعي

والجدير بالذكر آخر أعمال ناهد السباعي مسلسل "النهاية "الذي تم عرضه في دراما رمضان 2020 وتدور أحداثه حول تدور أحداث المسلسل في العام 2120 حول مهندس يحاول التصدي لتأثير التكنولوجيا على العالم.

دارت أحداث الحلقة الأولى من المسلسل بزوال إسرائيل بعد تفكك الولايات المتحدة، في مشهد يشرح فيه مُعلم لتلامذته عن حرب تحرير القدس التي إنتهت بسرعة وتسببت في تدمير دولة إسرائيل، بعد أقل من 100 عام على قيامها، وهروب معظم اليهود من إسرائيل، وعودتهم إلى بلدانهم الأصلية في أوروبا، حسب ما ورد في سياق، وحاز العمل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.