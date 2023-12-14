نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آمال ماهر تلتقى بجمهور الشيخ زايد بهذا الموعد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تستعد الفنانة آمال ماهر لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية الجديدة، والتي من المقرر إحياؤها يوم 29 ديسمبر الجاري بمسرح تياترو، في مول أركان الشيخ زايد.

أسعار تذاكر حفل أمال ماهر في الشيخ زايد

وبلغت أسعار التذاكر بين 5 فئات ( 1250ج، 1400ج، 1550، 1850، 2500ج).



ونوهت الشركة المنظمة إلى أن الأبواب مفتوحة أمام الجمهور من الساعة السادسة، وتُغلق من الساعة الثامنة، على أن يبدأ الحفل من الساعة التاسعة مساء.

حقيقة زواج آمال ماهر من هذا الشخص

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خبر زواج المطربة آمال ماهر من ثري إماراتي، وتواجدهما في لندن لقضاء شهر العسل.

وخرجت آمال ماهر للرد على كل تلك الأخبار المتداولة بعدة طرق مختلفة، ففي البداية نشرت صورة لها رفقة نجلها من لندن لتنفي الشائعة بشكل غير مباشر، وبعدها ردت بالنفي على تعليق أحد المتابعين الذي سألها عن حقيقة الأمر، وفي النهاية نشرت استوري عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتنفي الأخبار بشكل تام.

آخر أعمال آمال ماهر

الجدير بالذكر أن آخر أعمال آمال ماهر أغنية كسبتوا الرهان، التي طرحتها ضمن أغاني ألبومها الجديد أنا كويسة، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.