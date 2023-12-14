نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز تصريحات ناردين فرج ببرنامج معكم منى الشاذلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجحت الفنانة ناردين فرج أن تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها من خلال برنامج معكم منى الشاذلي، والتي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي،



وأضافت الفنانة ناردين فرج، في تصريحاتها ببرنامج معكم، المذاع على قناة on شخصيتى في مسلسل صوت وصورة غريبة عن شخصيتى فأنا إنسانة طيبة".



ناردين فرج تكشف عن أسباب قبولها لشخصيتها في صوت وصورة

وتابعت:"أحببت تنوع طريقتها في التعامل مع الشخصيات التي تتواجد في المسلسل، وعجبنى طريقتها في التعامل".

وأشارت:" تخرجت من كلية تجارة إنجليزى جامعة الإسكندرية، وكانت تعرف مسئول في الراديو وكان صديق للعائلة وطلبت منه أن تجرب وتخضع للاختبار للعمل في الراديو".

ناردين فرج:أحمد يونس هو أول من علمنى في الراديو وكيفية التحضير للحلقة

وأكدت:" في البداية لم يقتنع هذا المسؤول بأن أعمل في الراديو ولكن عندما خضعت للاختبار وبعد ذلك كلمونى وأخبرونى أنهم يريدون منى العمل، والمذيع أحمد يونس هو أول من علمنى في الراديو وكيفية التحضير للحلقة ".



آخر أعمال ناردين فرج

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة ناردين فرج مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.