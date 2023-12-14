أحمد الفيشاوي يشوق الجمهور لجزء جديد من ”الحاسة السابعة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 ديسمبر 2023 07:32 صباحاً - شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهورة صورة له من فيلم "الحاسة السابع" وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و ظهر أحمد الفيشاوي في الصورة وهو ينافس لاعب الكونج الكونج فو "فومانشي"، وعلق عليها قائلا: "الحرب لم تنتهي بعد" وأنهال عليه الجمهور في التعليقاتات ليتسألون عن وجود جزء ثاني للفيلم.

أحداث فيلم الحاسة السابعة

تدور أحداث الفيلم حول شاب يهوى لعبة الكونج فو وكان يريد الاحتراف في هذه اللعبة ولكنه يكتشف أن اللعبة ليس لها مستقبل ولا جمهور فيلتقي بعراف يمكنه من قراءة وسماع أفكار الآخرين.