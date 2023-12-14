ناهد السباعي تعيد ذكرياتها مع والدتها الراحلة ناهد فريد شوقي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 ديسمبر 2023 07:32 صباحاً - أعادت الفنانة ناهد السباعي ذكرياتها مع والدتها الراحلة المنتجة ناهد فريد شوقي بجانبها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة في دورته الخامسة التي أقيمت عام 2021، وذلك قبل يوم من انطلاق الدورة السادسة من المهرجان.

حيث شاركت "ناهد" جمهورها صورا لها برفقة ووالدتها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالصور تعليق قالت فيه: "حبيبتي وأمي وصاحبتي وابنتي وكل حياتي".

وأضافت:"اللهم يا حنان يا منان يا واسع الغفران اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، وأكرم نزلها ووسع مدخلها، وأغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".