نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر لقاء الخميسي تريند إكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنانة لقاء الخميسي تريند تطبيق التغريدات "إكس" تويتر سابقًا، وذلك بعد نشرها لفيديو تتحدث فيه عن غلاء الأسعار.



تعليق لقاء الخميسي



وقالت لقاء في الفيديو: "هو أنا عندي سؤال بجد أول مرة اتكلم في الموضوع دا، إزازة زيت الزيتون الصغيرة دي بـ1206،طب أنا ست ممنوعة من كل الزيوت والزبدة أكل بأيه أكل بمياه والا أعمل إيه ”.



آخر أعمال لقاء الخميسي

يشار أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة"، وهو ينتمي لنوعية الأعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، سميحةأيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعي،ألفت عمر، محمد العمروسي، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.



تعرف على ابطال مسلسل “زي القمر”

وشاركت لقاء الخميسي أيضًا، في مسلسل "زي القمر" الجزء 2 بحكاية “حتة من القمر”، كانت تجسد شخصية "قمر"، وكان هذا العمل بطولة كل من: درة، أحمد حلاوة، صابرين، آيتن عامر، محسن منصور، لبنى ونس، وكان هذا العمل من إخراج شيرين عادل، تأليف فداء الشندويلي، وحاز المسلسل على إعجاب الجماهير، وتصدر التريند فور عرضه على الشاشة.