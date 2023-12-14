شمس الكويتية بالبرنص في صور جديدة مع ”زوجها عايض”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 ديسمبر 2023 09:31 صباحاً - نشرت الفنانة شمس الكويتية صورا جديدة لها وهي ترتدي برنص وتجلس في منزلها وبصحبتها لعبة لشخصية E.T الكرتونية.

وظهرت شمس وهي ترتدي البرنص، وعلقت على الصور التي احتضنت فيها E.T، كاتبة: "مع زوجي الحلو عايض".

من ناحية أخرى، انتهت شمس من تسجيل ثلاث أغنيات ضمن ألبومها الجديد، الأولى "الراجل الشرقى"، من كلمات محمد فتحى، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبرى، والثانية بعنوان "أفصل"، والثالثة تحمل اسم "اسكت" من كلمات محمد فتحى، وألحان وتوزيع محمد عبد العظيم.

وطرحت النجمة الكويتية شمس، مؤخرا أغنية "معلية" بطريقة الفيديو كليب عبر تطبيق اليوتيوب، وهي من كلمات رامي العبودي وألحان نور الزين وتوزيع الموسيقي عمار عدنان.