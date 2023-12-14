تعرف على دور سوسن بدر في مسلسل ”حدوتة منسية”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 ديسمبر 2023 10:29 صباحاً - تواصل الفنانة سوسن بدر خلال الفترة الحالية تصوير أحدث أعمالها الفنية مسلسل "حدوتة منسية"، ومن المقرر عرض المسلسل في يناير المقبل،وتجسد سوسن خلال الأحداث شخصية سيدة أعمال وصاحبة مصنع رخام.

مسلسل "حدوتة منسية" بطولة النجمة سوسن بدر، دور أحداثه في 30 حلقة، وبطولة سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد فهيم، هشام إسماعيل، محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفي منصور، علاء قوقه، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.