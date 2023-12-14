رشوان توفيق ينضم لقائمة أبطال مسلسل "ألف ليلة وليلة"

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أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان رشوان توفيق، حاليًا في مسلسل “ألف ليلة وليلة ”، المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2024، ويظهر خلاله كضيف شرف.

نجوم مسلسل ألف ليلة وليلة



يشارك في بطولته بجانب ياسر جلال، كل من ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.



تفاصيل شخصيات أبطال مسلسل ألف ليلة وليلة



ويجسد ياسر جلال خلال أحداث ألف ليلة وليلة شخصية شهريار، بينما تجسد ياسمين رئيس شخصية شهرزاد، ومحمد التاجي يجسد شخصية قمر الزمان والد ياسمين رئيس أما هنادي مهنا فتجسد شخصية حورية بحر، أما أحمد بدير، فسيظهر بشخصية أحد أعيان دولة المغرب.

مشاركة رشوان توفيق في مسلسل" انحراف"

وفي سياق آخر، شارك رشوان توفيق مؤخرًا في مسلسل" انحراف"، وهو من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبد العزيز، بطولة روجينا، لوسي، سيدة المسرح العربي، سميحة أيوب، عبد العزيز مخيون، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، أحمد صفوت، سما إبراهيم، ميدو عادل، محمد مهران.