بعد حصده ترشيحات جولدن جلوب..طرح الإعلان الترويجي لفيلم The Color Purple

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت شركة الانتاج السينمائي الأمريكية الشهيرة ورنور بروز بطرح الإعلان الترويجي للفيلم الجديد The Color Purple المخصص للطرح في موسم الكريسماس القادم.

ونقل ديد لاين، الإعلان الترويجي للفيلم الجديد، من إخراج بليتز بازوال، وقد نجح الفيلم في حصد ترشيح لجوائز الجولدن جلوب.

وتم الإعلان رسمياً عن القائمة الكاملة لترشيحات جوائز جولدن جلوب لعام 2024، والتي من المقرر إقامتها بتاريخ السابع من يناير المقبل.

وجاءت الترشيحات حسب مصادر متعددة، للمرشحين لجوائز السينما كما يلي:

أفضل ممثل في دور مساعد في أي فيلم سينمائي

ويليم دافو، " Poor Things "

روبرت دي نيرو، " Killers of the Flower Moon "

روبرت داوني جونيور "Oppenheimer"

ريان جوسلينج "Barbie"

تشارلز ميلتون، " May December "

مارك روفالو، " Poor Things "

أفضل ممثلة في دور مساعد في أي فيلم سينمائي

إيميلي بلانت عن "Oppenheimer"

دانييل بروكس عن فيلم " The Color Purple "

جودي فوستر عن فيلم "Nyad"

جوليان مور، " May December "

روزاموند بايك، "Saltburn"

دافين جوي راندولف، "The Holdovers"

أفضل ممثل في فيلم سينمائي – موسيقي أو كوميدي

نيكولاس كيج " Dream Scenario "

تيموثي شالاميت " Wonka "

مات ديمون " Air "

بول جياماتي، " The Holdovers "

خواكين فينيكس "Beau Is Afraid"

جيفري رايت، " American Fiction"

أفضل فيلم "أنيميشن" رسوم متحركة

“The Boy and the Heron”

“Elemental”

“Spider-Man: Across the Spider-Verse”

“Suzume”

“The Super Mario Bros. Movie”

“Wish”

أفضل ممثل في فيلم سينمائي – دراما

برادلي كوبر " Maestro "

ليوناردو دي كابريو " Killers of the Flower Moon "

كولمان دومينجو " Rustin "

باري كيوجان " Saltburn "

سيليان ميرفي، " Oppenheimer "

أندرو سكوت، " All of Us Strangers "

أفضل ممثلة في فيلم سينمائي – دراما

ليلي جلادستون، " Killers of the Flower Moon "

كاري موليجان، "Maestro"

ساندرا هولر، " Anatomy of a Fall "

أنيت بينينج عن فيلم "Nyad"

جريتا لي، "Past Lives"

كايلي سبايني "Priscilla"

أفضل ممثلة في فيلم سينمائي – موسيقي أو كوميدي

فانتازيا بارينو، " The Color Purple "

جينيفر لورانس عن فيلم " No Hard Feelings "

ناتالي بورتمان عن فيلم " May December "

مارجوت روبي "Barbie"

إيما ستون عن فيلم " Poor Things "

أفضل مخرج – فيلم سينمائي

برادلي كوبر "Maestro"

جريتا جيرويج، "Barbie"

يورجوس لانثيموس، " Poor Things "

كريستوفر نولان "Oppenheimer"

مارتن سكورسيزي " Killers of the Flower Moon "

سيلين سونج "Past Lives"