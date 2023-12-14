غدًا..سليم سحاب ضيف برنامج "معكم منى الشاذلي"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة جديدة من برنامج "معكم منى الشاذلي" المقرر عرضها مساء غد الجمعة على قناة "ON"، الموسيقار اللبناني سليم سحاب، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

تفاصيل حلقة سليم سحاب مع منى الشاذلي

و سوف يتحدث سليم سحاب عن طفولته في مدينة يافا الفلسطينية، الذي ولد بها في أربعينيات القرن الماضي، وتأثره بأغاني مقاومة الاحتلال الإنجليزي في تلك الفترة، كما يحكي عن الدراسات التي قام بها بالتعاون مع شقيقيه فيكتور وإلياس حول تاريخ الفن والغناء في فلسطين قبل النكبة عام 1948.

ويحكي عن قدومه إلى مصر في نهاية الثمانينيات بدعوة من الدكتورة رتيبة الحفني، قبل أن يستقر في القاهرة ويحصل على الجنسية المصرية، بالإضافة إلى دوره في قيادة كورال الأطفال وخروج عدد من نجوم الغناء مثل شيرين عبد الوهاب وتامر حسني ومي فاروق وريهام عبد الحكيم وأحمد سعد.

وفي ختام اللقاء، سيعبر سحاب عن فخره واعتزازه بمشاركته في قيادة أوركسترا أوبريت القدس، ويعتبر ذلك وسامًا يعتز به على صدره.

حفل سليم سحاب المقبل

وفي سياق آخر، يحيي المايسترو سليم سحاب حفلًا موسيقيًا بدار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير، يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، تحت عنوان ليلة أم كلثوم.

ومن المقرر أن يقدم الموسيقار سليم سحاب، معزوفات ومقطوعات موسيقية من أشهر أعمالها، التي يتفاعل معها الجمهور دائمًا، وتخلق نوعًا من البهجة والسعادة في المكان.

آخر أعمال سليم سحاب

ومن ناحية أخرى، قام المايسترو سليم سحاب بـ إحياء حفل موسيقي بدار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير، تحت عنوان ليلة أم كلثوم، قدم خلاله معزوفات ومقطوعات موسيقية من أشهر أعمالها، التي يتفاعل معها الجمهور دائمًا، وتخلق نوعًا من البهجة والسعادة في المكان.

كما أحيا الفترة الماضية، احتفالية في نقابة الصحفيين، نظمتها اللجنة الثقافية والفنية، بمناسبة مرور 100 عامًا على رحيل الفنان سيد درويش، تحت عنوان مئوية فنان الشعب، بمشاركة كورال أبناء مصر تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.