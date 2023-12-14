الموت يُفجع الفنانة نور قدري

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة آية سماحة، منذ قليل عن وفاة عمتها ووالدة الفنانة نور قدري، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”.

وكتبت آية منشورًا، قالت فيه:”لا حول ولا قوة إلا بالله أنا مش مصدقة إن الله وإن إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله عمتى فاتن الأتربي والدة نورا قدري وأحمد قدري.. نسالكم الدعاء".

تصريحات نور قدري



وفي سياق آخر، شاركت نور قدري، مؤخرًا في مسرحية" تشارلي تشابلن"، وكشفت في تصريح خاص “لـ دوت الخليج الفني”، عن الصعوبات التي وجهتها في مسرحية" "، قائلةً: "الصعوبات اللي واجهتني إني بشتغل على شخصية لازم أذاكرها كويس جدًا وهي صعبة بتتغير.. بشتغل مسرح يعني بغير الشخصية صعبة ومحتاجة مجهود".



وأوضحت سبب غيابها الفترة اللي فاتت عن الفن قائلة:" لن أغيب ولكن كنت بشتغل على فلميين ولكن للأسف شركة الإنتاج مقدرتش تكمل.. وأنا بختار الحاجات اللي بشتغل فيها ومش دايما بحب أشتغل أي حاجة بتجيلي.. لازم اختار الدور الأول".



فريق مسرحية تشارلي

المسرحية من تأليف الدكتور مدحت العدل، وتصميم ملابس ريم العدل، إكسسوار محمد سعد، إضاءة جون هيوي، مصمم رقصات عمرو باتريك، مخرج منفذ أسامة فوزي وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقي وموسيقية تصويرية نادر حمدي، ديكور حازم شبل، ومن إخراج أحمد البوهي، وبطولة محمد فهيم، نور قدري، ايمن الشيوي، وداليا الجندي، عماد إسماعيل ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.



مسرحية" تشارلي تشابلن"



جاءت فكرة تقديم مسرحية تشارلى شابلن بعد نقاش بين محمد فهيم والمخرج أحمد الباهى، حيث عرض فهيم الفكرة على الباهى الذى رحب بها وبدأ البحث عن مؤلف ينسج خيوط العمل المسرحى المليء بالاستعراضات والغناء، وعندما عرضت الفكرة على مدحت العدل رحب بالعمل وقرر أن يكتب نص المسرحية.