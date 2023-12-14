فؤاد عبدالواحد يبدع في ختام "الألعاب السعودية" و"ملتقى أبوظبي الأسري"

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أحمد جودة - القاهرة - أشعل الفنان فؤاد عبدالواحد مع جمهور الرياض حفل ختام "دورة الألعاب السعودية 2023" بحفل غنائي ضخم، قدم خلالها برفقة فرقته الموسيقية مجموعة من أهم أغنياته التي تفاعل معها الجمهور مرددًا معه الأغنيات دون توقف على مدار وصلته الغنائية، ناثرًا ذكرى جميلة بين الرياضيين المشاركين في الدورة ومع الجمهور الحاضر من مدن المملكة العربية السعودية لحضور الحفل.

تصريحات فؤاد عبدالواحد

وأعرب فؤاد عبد الواحد عن سعادته بما لمسه من نجاح للدورة الرياضية هذا العام 2023 التي دعمت الرياضيين المشاركين وشجعتهم لخوض البطولات العالمية، وأثنى على نجاح التنظيم ودعم اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية على اهتمامها في تحفيز وتطوير المواهب إلى الإحتراف.

وتوجه فؤاد بعدها مغادرًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وعاصمتها أبوظبي لإحياء الحفل الغنائي في فعاليات الدورة الرابعة من "ملتقى أبوظبي الأسري"، الذي يقام تحت شعار "أسرة متماسكة.. مجتمع مستدام"، في جزيرة الحديريات، مقدمًا حفلًا جماهريًا لم يتوقف فيه الجمهور من التفاعل ومطالبته بأغنياته من أرشيفه، والذي لبى معظمها خلال وصلته الغنائية برفقة الفرقة الموسيقية، حيث أحيا الحفل في المسرح الرئيسي بمنطقة مرسانا، متوجهًا بالشكر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، والقائمين على الملتقى لما قدموه من جهودٍ ساهمت في إنجاح وإبراز الوجه الحضاري للدولة والاهتمام بالأسرة بشكل خاص.

تفاصيل ألبوم فؤاد عبد الواحد

هذا وحقق ألبوم فؤاد عبدالواحد الجديد نجاحًا وانتشارًا كبيرًا بين الجمهور السعودي والخليجي والعربي، حيث بات عدد المشاهدات والإستماع له في تزايد مستمر، إلى جانب تفاعل الجمهور عبر وسائل التواصل الإجتماعي، حيث اختلفت الأذواق في اختيار الأغنيات التي تلامس قلوبهم.