نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. إيناس عبد الدايم تستقبل العزاء في زوجها بمسجد الشرطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد وزيرة الثقافة السابقة دكتورة إيناس عبد الدايم لاستقبال واجب العزاء في زوجها المهندس الراحل مدحت شليق، اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر، بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة بقاعة الرزاق.



نجوم الفن يشاركون في تشييع جثمان زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم



وحرص عدد من نجوم الفن أمس على حضور جنازة زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم، والتي شيعت من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وكان أبرز الحاضرين الدكتور أشرف زكي وإيهاب فهمي وسلوى محمد علي، وخالد جلال، ومحمد العدل وتامر عبد المنعم، وغيرهم من الفنانين، للمشاركة في أداء صلاة الجنازة على مدحت شليق، ولمواساة زوجته الدكتورة إيناس عبد الدايم.



وفاة زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم

ورحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي، الأستاذ المهندس مدحت شليق زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة السابقة، بعد صراع طويل مع المرض.