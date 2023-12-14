إسعاد يونس تعيش حالة من النشاط الفني.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تعيش الفنانة والإعلامية إسعاد يونس حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث تستعد لعرض مسلسلين وفيلم خلال الفترة المقبلة، وترصد "دوت الخليج الفني" أبرز الأعمال التي تشارك فيها إسعاد يونس خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل مسلسل "تيتا زوزو"

تشارك الإعلامية والفنانة، إسعاد يونس، في بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "تيتا زوزو"، وبدأت تصوير المسلسل قبل بضعة أيام، ومن المقرر عرض المسلسل في النصف الثاني من عام 2024، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي.

أبطال مسلسل "تيتا زوزو"

ويشارك في بطولة مسلسل "تيتا زوزو" بجانب إسعاد يونس، عدد من الفنانين منهم، محمود البزاوي، مصطفى غريب، محمد كيلاني، إيناس كامل، نور محمود، حمزة العيلي وآخرون، والمسلسل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل ومكون من 30 حلقة.

إسعاد يونس

مسلسل "انترفيو"

كما تشارك أيضا كضيفة شرف في مسلسل "انترفيو" الذي تقوم ببطولته الفنانة الشابة رنا رئيس، ومن إخراج أحمد خالد أمين، ومن المقرر عرض المسلسل قريبًا على منصة "واتش إت".

أحداث فيلم "عصابة عظيمة"

تدور أحداث فيلم عصابة عظيمة حول إسعاد يونس التي تجسد شخصية والدة كريم عفيفي وتتعرض لعملية احتيال كبيرة، ويتفق الثنائي على خطة لإستعادة حقوقهما، ومن المقرر عرضه خلال شهر يناير.

أبطال فيلم "عصابة عظيمة"

يشارك في بطولة فيلم "عصابة عظيمة" بجانب إسعاد يونس عدد من النجوم منهم، محمد محمود وكريم عفيفي ورنا رئيس ومصطفى عنبة وفرح الزاهد والطفلة لوسيندا سليمان، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم، محمد ثروت وعارفة عبد الرسول وإبراهيم السمان وأحمد عزمي، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان.