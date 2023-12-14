نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو دياب يستعد لطرح ألبومه الجديد "مكانك" قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مفاجأة لجمهوره مع اقتراب مطلع عام ٢٠٢٤ أعلن النجم الكبير عمرو دياب عن قرب طرح البومه الجديد والذي يحمل اسم "مكانك".

تفاصيل ألبوم “مكانك” لعمرو دياب

الألبوم يمثل عودة للفنان عمرو دياب للالبومات مجددًا بعد آخر ألبوماته "يا أنا يا لأ" والذي طرحه عام ٢٠٢١، وسوف يطرحه قريبًا عبر تطبيق "أنغامي "للموسيقى.

ويحتوي الألبوم الجديد على مفاجآت موسيقية تمثل تطورًا كبيرًا في شكل الموسيقى المصرية والعربية كعادة الهضبة الذي يعد رائد التجديد الموسيقي في الوطن العربي.

وطرح الفنان عمرو دياب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل برومو دعائي للألبوم ظهر خلاله بلوك جديد خطف الأنظار واعجاب جمهوره.

للعام الخامس.. عمرو دياب يتصدر قائمة الفنانين العرب الأعلى استماعًا عبر تطبيق أنغامي

يذكر أن الفنان عمرو دياب تصدر للعام الخامس على التوالي قائمة الفنانين العرب الأعلى استماعًا عبر تطبيق أنغامي للموسيقى.

تفاصيل حفل عمرو دياب في مهرجان ميدل بيست الرياض

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لاحياء حفل كبير الليلة في مهرجان ميدل بيست الرياض والذي يقدم خلاله مجموعه من اغنياته بشكل موسيقي جديد بالتعاون مع أشهر منسقي الموسيقى العالميين.