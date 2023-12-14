نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أطفال أتوبيس الفن الجميل في ضيافة مجمع الأديان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم أتوبيس الفن الجميل، أمس الأربعاء، زيارة ميدانية لمجمع الأديان لأطفال مكتبة السلام العامة، وذلك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

زيارة ميدانية لمجمع الأديان لأطفال

تضمنت الفعاليات حوارًا مفتوحًا، تحدثت خلاله شيريهان فتحي مع الأطفال عن شجرة الأمنيات بمناسبة السنة الجديدة، وأحلامهم المستقبلية وما يسعون لتحقيقه، وجاء الحوار لتدريب الأطفال على كيفية التخطيط للمستقبل ورؤيته بشكل إيجابي وأدارك قدراته واستغلالها لتحقيق أحلامه، كما نفذت ورشة فنية لعمل كروت سجل خلالها الأطفال أحلامهم.



ورشة فنون تشكيلية للرسم الحر

أعقب ذلك ورشة فنون تشكيلية للرسم الحر بألوان الباستيل الزيتية عن ما شاهدوه خلال زيارتهم للمتحف القبطى ولوحاته ومقتنياته، بإشراف الفنان مصطفى إسماعيل.

ورش فنية

وقدم قصر 25 يناير لثقافة الطفل مجموعة من الورش الفنية بمدرسة حسني العقاد الخاصة، تضمنت ورشة لعمل مجسم للفراشة تنفيذ وفاء أبو الفضل، وورشة لعمل مجسم لقلب بورق الفوم نفذتها فاطمه شعبان، وتصميم زهور ثنائية الأبعاد بورق الكانسون نفذتها مريم حسن.

أنشطة الإدارة العامة لثقافة الطفل

جاءت الفعاليات ضمن أنشطة الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.جيهان حسن، وبرامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وفي سياق عدة أنشطة وبرامج تقدمها هيئة قصور الثقافة للطفل.