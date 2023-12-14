انت الأن تتابع خبر ياسر جلال في المغرب لتصوير مسلسله الرمضاني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توجه الفنان المصري ياسر جلال إلى المملكة المغربية، لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية لمسلسله الرمضاني "ألف ليلة وليلة"، والذي يجسّد فيه شخصية "شهريار"، بحسب ما نقلت مجلة لها.



وكان ياسر جلال قد أتم تصوير أول مشاهد المسلسل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر، ليبدأ بعدها جولة التصوير في المغرب وبلغاريا وتركيا وعدد من الدول العربية والأجنبية.



يُذكر أن مسلسل "ألف ليلة وليلة" كان من المفترض عرضه في موسم رمضان الماضي، إلا أن الشركة المنتجة له قررت تأجيله إلى رمضان 2024، وذلك بسبب ضخامة تكلفة الإنتاج وضيق الوقت لتصويره، وهو ما دفع ياسر جلال لإعلان الاعتذار عنه وتقديم مسلسل "علاقة مشروعة" والذي شاركته في بطولته الفنانة مي عمر، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، إلا أن الشركة المنتجة استطاعت إقناعه بالعودة إلى بطولة المسلسل لتقديمه في رمضان 2024.



ويشارك ياسر جلال في بطولة مسلسل "ألف ليلة وليلة" كلٌ من: وليد فواز وياسمين رئيس ونور وأحمد فتحي، وهو من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري .