نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "بلوموندو" للنجم حسن الرداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فيلم “بلوموندو” من تحقيق إيرادات مرتفعة، منذ عرضه بالسينمات، فبلغت إجمالي إيراداته نحو 5 مليون جنيهًا، وذلك في مدة زمنية قصيرة،

وفي سياق آخر، قرر الفنان حسن الرداد بالاتفاق مع أبطال الفيلم، مؤخرًا التبرع بجزء من الإيرادات لصالح أهالي غزة.

أحداث فيلم بلوموندو



ودارت قصة فيلم بلوموندو في إطار لايت كوميدي، من خلال شخصية بلوموندو الذي يستغل سفر زوجته لإقامة حفل، وتحدث له مفاجآت تقلب الأحداث، خاصة عندما يكتشف أنّ هناك تلاعبًا ما كان يحدث دون علمه.

أبطال فيلم بلوموندو

وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرز هم، حسن الرداد، وهاجر أحمد، وميرنا نورالدين، ومحمد محمود، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وإنجي وجدان، تأليف محمد ويفي وحازم ويفي، إخراج ياسر سامر.



مشاركة حسن الرداد في مسلسل "محارب"

ويشارك الفنان حسن الرداد، حاليًا في مسلسل "محارب"، وتدور أحداثه في إطار الإثارة والأكشن، ويشارك في المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم: شيري عادل، والعمل من إخراج شيرين عادل، ومن إنتاج أحمد السبكي، وتواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقي الأبطال استعدادًا لبدء تصويره الأيام المقبل.

آخر أعمال حسن الرداد



والجدير بالذكر أن آخر أعمال حسن الرداد، هو فيلم تحت تهديد السلاح، وشارك في بطولته مجموعة من النجوم أبرزهم: مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.