نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. حفل غنائي لفرقة "شوية فن" في بيت السحيمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقيم بيت السحيمي بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، في الساعة السابعة مساء اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري، حفل غنائي لفرقة “شوية فن ” قيادة الفنان أيمن جوزيف المشهور ب "جو".



حفل غنائي في بيت السحيمي

تقدم الفرقة مجموعة من أغاني الفلكلور والتراث ومقطوعات موسيقية متنوعة، بالإضافة لأعمال الفريق الخاصة مثل: "أحكيلي حدوته"، "صنايعي بهجة"، "حرف الشباك"، "شوية فكة"، "جينزك والتيشيرت"، "سكر أوكر"، "حوش البيت"،" ست "البنات، صياد"، "جدع طيب البحر"، "حنة".

نبذة عن فرقة شوية فن



جدير بالذكر أن الفرقة تأسست سنة 2010 من مجموعة من الفنانين الأصدقاء ما بين عازفين ومطربين، وقد أصدرت الفرقة أكثر من ألبوم غنائي منها "تحويجة، بهجة"، كما قدمت الفرقة العديد من الحفلات الفنية بالمراكز الثقافية والفنية.

صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.