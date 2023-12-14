نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدى الإتربي تتألق بإطلالة مثيرة للجدل في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هدى الإتربي متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل إطلالة هدى الإتربي

وظهرت هدى الإتربي وهي ترتدي فستان باللون الأسود مكشوف من الظهر، ونسقت مع الإطلالة تسريحة شعر كعكه، ووضعت مكياجًا يتناسب مع إطلالتها.

مشاركة هدى الإتربي في مسلسل “العتاولة”



وفي سياق آخر، أعربت الفنانة هدى الإتربي عن سعادتها بالانضمام لمسلسل "العتاولة" المشارك في السباق الرمضاني لعام 2024 وهو من بطولة النجمين أحمد السقا وطارق لطفي.

وكشفت الإتربي في بيان صحفي لها أنه تم ترشيحها للمشاركة في أحداث المسلسل بطلب من مخرج العمل أحمد خالد موسى والمنتج صادق الصباح.

تفاصيل شخصية هدى الإتربي في مسلسل" العتاولة"

وتقدم هدى الإتربي شخصية فتاة شعبية بسيطة تسعى لتغيير واقعها وتعمل في أحد الفنادق ووالدتها بالأحداث هي الفنانة ميمي جمال والشخصية لها العديد من الخيوط الدرامية مع أبطال العمل وأبرزهم أحمد السقا وباسم سمرة ومي كساب التي تحمل معها الأحداث مفاجأة كبيرة



أبطال مسلسل العتاولة



مسلسل "العتاولة "تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين السقا وطارق لطفي كما تظهر مي كساب بدور طليقة أحمد السقا أما زينة ستكون حبيبته وهو مسلسل من ٣٠ حلقة ويشارك في بطولته زينة،باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.