نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. أحمد السعدني يقدم الشكر لـ مايان السيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان أحمد السعدني على توجيه رسالة شكر إلى الفنانة مايان السيد، بعد أن اشترت له هدية خاصة احتفالًا بالكريسماس، وذلك من خلال خاصية الستوري الخاص به بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



رسالة أحمد السعدني لمايان السيد

وأرفق بالصورة تعليق قال فيه: "هذه الفتاة المدهشة اشترت لي هدية رائعة من أجل الكريسماس، شكرًا مايونا، أحبك كثيرًا".



آخر أعمال أحمد السعدني



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أحمد السعدني هو مسلسل "سيب وانا اسيب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية نبيلة التي تجسدها هنا الزاهد التي تدخل في صراعات مع زوجها أحمد السعدني الذي كانت تعتقد أنه طلقها وتفاجأت بأنها مازالت على ذمته.

والمسلسل من بطولة الفنان أحمد السعدني والفنانة هنا الزاهد والفنان محمد جمعة والفنانة عارفة عبد الرسول، والفنان محمود البزاوي، آية سماحة، ساندي علي، أحمد سلطان، دنيا سامي، يارا جبران، فاطمة الكاشف، وغيرهم من الفنانين.

مشاركة أحمد السعدني في مسلسل سره الباتع

كما شارك أيضًا في مسلسل "سره الباتع"، الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: حنان مطاوع، أحمد فهمى، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، منه فضالي، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، شريف حلمي، وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف.

