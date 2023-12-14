نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل انطلاق "الجونة".. طارق الشناوي لـ "دوت الخليج الفني": لهذا السبب أنا أول من رفض قرارات تأجيل المهرجانات السينمائية بسبب أحداث غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الناقد الفني طارق الشناوي، إنه أول من عارض ورفض تأجيل انطلاق المهرجانات الفنية بسبب أحداث غزة.

وأضاف في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني"، أن جميع المهرجانات يجب أن تقام في موعدها بشرط تقديم رسائل معينة من خلالها كالتضامن مع غزة ورفض الحرب التي يشنها الاحتلال الصهيوني على القطاع.

وأوضح ان الصمت والحداد والحزن ليس لها أي معنى وهو منحاز بشدة لإقامة جميع المهرجانات في موعدها المحدد.

وينطلق بعد قليل حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، دون أجواء احتفالية وتُعقد هذه الدورة بشكل استثنائي بعنوان "نافذة على فلسطين".

ويعرض المهرجان مجموعة من أهم الأفلام التى تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء البشر الصامدين.

ويشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي.