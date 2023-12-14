نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكري ميلاده.. أبرز أعمال الفنان محمد سعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم 14 ديسمبر ذكري ميلاد الفنان محمد سعد الذي يعد من أبرز نجوم "الكوميديا" في مصر والعالم العربي، إذ يمتلك موهبة فطرية وحضورا ساحرا، ولدية القدرة على التلون والتوحد مع الشخصيات، براعة في تأدية الأدوار، إفيهات فريدة، مساحات تميز بها، اشتهر بطابع خاص على مستوى الأداء الصوتي المختلف للشخصيات، واستطاع تحقيق عديد من النجاحات في التليفزيون والسينما.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية ابرز أعمال الفنان محمد سعد..



أعمال محمد سعد

يعد محمد سعد صاحب أعلى الأفلام إيرادات حتى يومنا هذا، تصدر الإيرادات بأفلام اللمبى عام 2002، واللى بإلى بالك عام 2003، وعوكل عام 2004، وبوحة عام 2005.

أفلام: الكنز 2،محمد حسين، الكنز، تحت الترابيزة، حياتي مبهدلة، تتح، تك تك بوم، اللمبي 8 جيجا، بوشكاش، كركر، كتكوت، بوحه، عوكل، اللي بالي بالك اللمبي، اللمبي، 55 إسعاف، الناظر، امرأة وخمسة رجال، الجنتل يوسف، الطريق إلى إيلات، عليش دخل الجيش.

مسلسلات: فيفا أطاطا، شمس الأنصاري شمس الأنصاري، الفجالة، الاعصار، الشارع الجديد، مرفوع مؤقتا من الخدمة، بيت الجمالية، ومن الذي لا يحب فاطمة، قصة مدينة، أيام المنيرة، وما زال النيل يجري، الإمام مسلم.

نبذة عن مسيرة محمد سعد الفنية

التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، وبعد التخرج طرق أبواب المسارح والاستديوهات ولم يحالفه التوفيق، وفي عام 1993 ابتسم الحظ، وتم ترشيحه للمشاركة في فيلم "الطريق إلى إيلات" ورغم صغر حجم الدور، نجح في الإعلان عن نفسه، وجذب أنظار شركات الإنتاج، شارك في بداية مسيرته الفنية بأدوار صغيرة في الدراما التلفزيونية في مسلسلات مهمة مثل "مازال النيل يجري، من الذي لا يحب فاطمة، الشارع الجديد"، وفي عام 2000 رشحه المخرج الكبير شريف عرفة لتقديم شخصية (اللمبي) ضمن أحداث فيلم (الناظر) بجانب الفنان الراحل علاء ولي الدين، ونجح بطريقة كلامه وتعبيراته الجسدية أن يصنع بصمة في السينما العربية.

أشهر الشخصيات في أعمال محمد سعد

ويذكر ان محمد سعد قد قدم الكثير من الشخصيات في أعماله، هو الوحيد التي تعتمد أغلبية أعماله على الكاركتر أو الشخصية، أدى شخصية اللمبى في 5 أعمال هي: الناظر، واللمبي، واللي بالي بالك، و،اللمبى 8 جيجا، ومسلسل فيفا أطاطا. وجسد الكثير من الشخصيات المختلفة في أعماله، بينما تحصد أفلامه أعلى الإيرادات في شباك التذاكر المصري والعربي.