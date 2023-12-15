خاص.. تعرف على موعد طرح ألبوم "مكانك" لعمرو دياب

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الهضبة عمرو دياب،لطرح ألبومه الغنائي الجديد والذي يحمل عنوان "مكانك".

وعلم "دوت الخليج الفني" من مصادره أن عمرو دياب، يطرح الألبوم يوم ٢٥ ديسمبر وسيكون متاح كاملًا حصريًا عبر تطبيق أنغامي، كما سيقوم بطرح عدة أغاني جديدة و3 بوسترات قبل طرح الألبوم، وذلك كدعاية للألبوم.



ويضم الألبوم الجديد على مفاجآت موسيقية تمثل تطورًا كبيرا في شكل الموسيقى المصرية والعربية.

جدير بالذكر أن الفنان عمرو دياب، أحيا منذ ساعات حفل كبير في مهرجان ميدل بيست الرياض والذي يقدم خلاله مجموعه من أغنياته القديمة والحديثة.