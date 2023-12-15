الاثنين.. مريم الخشت ووالدها ضيفين على "صاحبة السعادة" علي Dmc

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل الفنانة مريم الخشت ووالدها الشيف عماد الخشت ضيفين على برنامح "صاحية السعادة" التي تقدمها الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، ومن المقرر عرضها يوم الأثنين المقبل عبر شاشة "dmc"، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

وتتحدث مريم الخشت عن علاقتها بوالدها عماد الخشت، وعن اختلاف الأجيال بين الاب وابنته وعلاقة والدها بـ "صاحبة السعادة" وتزاملهم في أثناء الجامعة وعلاقتها بوالدها ونصائحه لها في مجال الفن.

برنامج صاحبة السعادة

في حلقة الثلاثاء من البرنامج، تتناول إسعاد يونس مجموعة من أبرز الشركات المصرية في إطار حلقة "صنع في مصر"، ويتميز البرنامج بتسليط الضوء على منتجات وشركات مصرية بشكل فريد، مما يميزه عن غيره من البرامج.

ضيوف الحلقة يتضمنون شريف الصياد، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تريدكو الصياد، وفيكتور فخري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة دايس، وجون لوكا، رئيس شركة جولد آيرا للذهب، وأحمد سالم، المدير التجاري لشركة مدار جروب، وأحمد عبدالمعبود الذي يتحدث عن "بن عبدالمعبود"، والدكتور ماير مجدي الذي يتحدث عن براند "اشري" لمستحضرات التجميل.

يتميز حلقات "صنع في مصر" بجذب اهتمام واسع من الجمهور الوطني العربي، حيث يبرز بشكل خاص أهم المنتجات المصرية ويسلط الضوء على إبداعات الشباب.

مسلسل عملة نادرة

ومن ناحية أخري، شاركت الفنانة مريم الخشت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "عملة ناردة" والتي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضة.

يتضمن فريق عمل فيلم الملحد عدد من أكبر وأبرز النجوم وهم: حسين فهمي، واحمد حاتم، شيرين رضا، تارا عماد، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل

أحداث فيلم الملحد

وتدور أحداث الفيلم عن التطرف الديني والإلحاد والخروج عن الدين الذي يمكن أن يحدث ويصيب الشباب كما يسلط الضوء على القضية بشكل منطقي وعقلاني لتوصيل رسالة ومفاهيم واعية تفيد الشباب والمجتمع.