انت الأن تتابع خبر خناقة بين المطربة بوسي وطليقها هشام ربيع .. قرار عاجل من النيابة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ خلال الساعات الماضية، من المطربة بوسي والذي يفيد قيام طليقها هشام ربيع، بالسب والقذف عليها، وأشارت التحريات بأن الأخير قام بتحرير محضر أيضا، يتهمها فيه بالسب والقذف، ثم تم تحويل هذا البلاغ إلى النيابة العامة.

مشاجرة بوسي وهشام ربيع

حيث إنه بعد عرضهما على النيابة بعد تحرير كل منهم بلاغ ضد الأخر، فقد تقرروا الصلح في سرايا النيابة، التي أمرت بأن يتم صرفهم بضمان محل إقامتهم.

فيما أشارت التحقيقات حول تلك الواقعة، بأن رجل الأعمال هشام ربيع، قام بالتعدي عليها داخل فندق شهير في القاهرة الجديدة وكان في حالة من عدم الاتزان، واتهمها بسرقة عدد من الدولارات منه، ولكنها نفت تلك الاتهامات، وتبادلوا الشتائم فينا بينهم مما تطور الأمر لتحرير كل منهم محضر ضد الأخر.

انفصال بوسي وهشام ربيع

أما عن أخر أعمال المطربة الشعبية، فقد طرحت أغنية مش شايفينهم على موقع اليوتيوب، والتي حققت نجاح كبير فور عرضها، والأغنية من توزيع حسن الشافعي، ومن كلمات وألحان عزيز الشافعي.

ويذكر إن رجل الأعمال هشام ربيع، قد أعلن في وقت سابق، بشأن انفصاله عن زوجته المطربة بوسي بعد عام من الزواج، وقال إنها لم تقف بجانبه في محنته أثناء احتجازه على قضية، وذلك بعكس زوجته الأولى وأم أولاده، وأكد بأن الانفصال تم بهدوء وإنهاء كل شيء بينهم بشكل طبيعي.