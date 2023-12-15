انت الأن تتابع خبر ياسمين صبري تستعرض جمالها على انستغرام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، استعرضت من خلاله جمالها بحركات مليئة بالدلع أمام الكاميرا.



وظهرت النجمة المصرية كعادتها بكامل أناقتها وجمالها بمكياج خفيف باللون الزهري الناعم يبرز جمالها الطبيعي، وحرصت على إبراز جمال عينيها باللون الأسود اللامع مع رموش طويلة.



وحرصت ياسمين على الضحك بغنج واللعب بشعرها بدلع، وهو ما تفاعل معه الجمهور وتغزلوا بجمالها الطبيعي وملامحها القوية بالمكياج.



من جهة ثانية، تنتظر ياسمين صبري عرض فيلم "أبو نسب" الذي تشارك ببطولته مع الفنان محمد عادل إمام، ويجتمعان من خلاله للمرة الثالثة بعد "جحيم في الهند" و "ليلة هنا وسرور" .