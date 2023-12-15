انت الأن تتابع خبر عمرو دياب يحتفل بالعام 2024 بهذه الطريقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شوق الفنان المصري عمرو دياب جمهوره، بإعلانه عن ألبوم غنائي جديد، احتفالاً بالعام الجديد 2024، بعنوان "مكانك" من إنتاجه الشخصي حيث من المقرر أن يطرح عبر منصة "أنغامي".



الألبوم يمثل عودة للفنان عمرو دياب للألبومات مجددًا بعد آخر ألبوماته "يا أنا يا لأ" والذي طرحه في يناير من العام 2021.



ويحتوي الألبوم الجديد على مفاجآت موسيقية من بينها أغنيته الجديدة "يا قمر" التي يتعاون فيها لأول مرة مع الشاعر الغنائي "مصطفى حدوتة".



ومن المتوقع أن يتضمن الألبوم أغنية "المعنويات مرتفعة" والتي كان من المقرر أن يطلقها "دياب"، في شهر أكتوبر(تشرين الثاني) الماضي، وأجّلها بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة .