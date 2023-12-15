كاملة أبو ذكرى تكشف حقيقه تصريحات باسم سمرة عن نيللي كريم بشأن "ذات"

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت المخرجة كاملة أبو ذكرى حقيقه تصريحات الفنان باسم سمرة عن الفنانة نيللي كريم أثناء تعاونهما في مسلسل “ ذات”.

وقالت كاملة أبو ذكرى في تصريحات تليفزيونية: "أنا ونانسي عبد الفتاح بكينا من قوة أداء نيللي كريم، وأن المشهد كان مؤثرا جدا ومن المفترض أنها كانت بتعمل مشهد لذات وهي عندها ١٨ سنة، فجأة لقيت نيللي صوتها بيتغير وفعلا جسدته كأنه حقيقي.

وتابعت: "مفيش حاجه اسمها كده وإلا مكنتش هتبقى نيللي كريم يعني، قبل ما تعمل ذات كانت واخده جائزة أحسن ممثلة في فيلم “ أنت عمري”.

تصريحات كاملة أبو ذكرى

أكدت المخرج كاملة أبو ذكري، أن تدخل الفنان في عمل المخرج أمر غير مقبول ولم يحدث معها قبل ذلك، قائلة: "تدخل الفنان في عمل المخرج قلة أدب ومحصلش معايا ولكن بسمع أن في ممثلين بيتدخلوا في اختيار الممثلين اللي قدمهم واختيار الكاميرا وكتابة السيناريو".

وأوضحت كاملة أبو ذكري، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن كل فرد في تصوير العمل الفني له مهنته والممثل الذي يتدخل في عمل المخرج يرسم طريقه للفشل، مضيفة: "اشتغلت مع نجوم كبار وعمري ما شفت عادل إمام بيتدخل في الإخراج أو السيناريو وده اللي بوظ الدنيا وكل واحد كان عارف شغلته".

وتابعت: "المخرج اللي يوافق على كده عشان عايز يشتغل ويرضي النجم ومش عايزين حد يقول دمه تقيل وبيبقى مخرج ضعيف والقصة مش زعيق ولا فرض رأي ولكن المخرج هو المسئول عن كل حاجة وهو القائد"