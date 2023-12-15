نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوسي تتصدر تريند جوجل بعد خلافها الأخير مع طليقها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل المطربة بوسي تصدر ترند جوجل وذلك بعد انتشار خلافها مع طليقها السابق هشام ربيع في أحد الفنادق.

وكشف هشام ربيع في تصريحات صحفية سابقة عن سبب انفصاله عن بوسي، وقال إنه أكد إخطاره بوسي بالطلاق، بسبب عدم مساندتها له، بعد دخوله في نزاع قضائي مع زوجها السابق المنتج الراحل وليد عاشور، وصدور أحكام ضده بالحبس.

وقال ربيع: "بوسي موقفتش جنبى وكانت بتتنصل مني واللي وقف جنبي ضرتها، كنت حزين ومقهور وقلت اللي ملوش خير فى أهله ملوش خير في حد".

وتابع: "صرفت ٢١ مليون جنيه في القضية لما حسيت إني جازفت عشان أدافع عن حد، ولقيت إنها مش اللي كنت مستنيها، قررت أعلن انفصالي عنها، لأن صعب العيش معاها جدًا المهم خلصت لها مشاكلها كلها والله ما جت زارتني ويوم طلعت من السجن النية طلاق".

زواج هشام ربيع وبوسي

بعد زواج رجل الأعمال هشام ربيع والمطربة بوسي، في مايو 2022، قام المحامي ميلاد إسحق زخاري، في شهر مارس عام 2023، بتقديم بلاغ عن موكله المنتج وليد عاشور وشهرته "فطين"، في قسم شرطة المقطم وتم توجيهه إلى هشام ربيع واتهامه بالاستيلاء على 14 شيك بنكي و22 إيصال أمانة، بإجمالي مبالغ 8 ملايين جنيه، من موكله وهو طليق المطربة.

وقررت جهات التحقيق بجنوب القاهرة، في شهر يونيو بحبس رجل الأعمال هشام ربيع، في واقعة اتهامه بالاعتداء بالضرب وسرقة شيكات وأوراق خاصة بالمدعو وليد عاشور وشهرته فطين منتج فني 4 أيام على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 17697 لسنة 2015 جنح الهرم، لسماع أقواله فى إتهام زوج بوسي بالتعدي عليه بالضرب وسرقة شيكات وأوراق خاصة منه.

وفي يوم 6 يونيو، أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حكما بتجديد حبس زوج المطربة بوسي 15 يومًا لاتهامه في واقعة سرقة بالإكراه وخطف.