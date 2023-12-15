قريبًا.. آيتن عامر تروج لفيلم "درويلة"

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة آيتن عامر، لفيلمها الجديد “درويلة”، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وشاركت آيتن متابعيها صورة جديدة لها، وعلقت عليها قائلة: “قريبًا.. درويلة”.

تفاصيل فيلم درويلة





وتدور أحداث فيلم درويلة فى إطار تشويقى مثير، حيث يحتوى على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه منقبل على الشاشة الفضية.

ويذكر أن أسره عمل فيلم درويلة انتهوا خلال الفترة الماضية من تصوير آخر مشاهد العمل بالكامل ورفع كلاك الفركش، وذلك فى أحد فنادقمدينة 6 أكتوبر بحضور معظم أبطاله وعلى رأسهم: النجم محمود عبد المغني وأيتن عامر وحسني شتا ومسلم وآخرين.







مسرحية شحاتين أكاديمي





وعرض مؤخرًا لـ آيتن مسرحية شحاتين أكاديمي ضمن فعاليات موسم الرياض.





تفاصيل مسرحية شحاتين أكاديمي





وتضم مسرحية شحاتين أكاديمي عدد كبير من نجوم الفن بجانب آيتن عامر وعلى رأسهم أحمد فهمي ودياب وميريهان حسين وساميمغاوري ومحمود الليثي ومصطفى أبو سريع وبدرية طلبة.





قصة المسرحية



يدير شحتة الفنجري أكاديمية لتأهيل واكتشاف الشحاتين وتشاركه في العمل ابنته سوسو المتيمة بالسينما والتمثيل مما جعلها تتميز فيالتسول بسبب موهبتها في تقمص أدوار التسول حتى تقابل أحد المخرجين الذي يكتشفها ويأخذها لعالم التمثيل ولكن يصاب والدها بصدمةويحاربها بكل الطرق في إطار كوميدي ساخر.









أحدث أعمال آيتن عامر





ويعرض حاليا لآيتن في السينمات فيلم بلوموندو والذي تدور أحداثه حول بلوموندو الشخصية التي يُجسدها حسن الرداد، وهو شاب وسيميعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل فيصراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.





أبطال فيلم بلوموندو





بطولة حسن الرداد كل من هاجر أحمد، وميرنا نور الدين، وسماء إبراهيم، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وإنجي وجدان،ومحمد محمود، وعمرو عبد الجليل، وبدرية طلبة. الفيلم الذي تأليفه حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي، يقدم قصة كوميدية حولتميم بلوموندو الذي يُنظم حفلة عزوبية خلال سفر زوجته، لكن الأمور تأخذ منحى غير متوقع.





اخر أعمال الفنانة آيتن عامر

ويذكر أن أخر أعمال الفنانة آيتن عامر هو مسلسل "مكتوب عليا" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2022. وكانت بطلة العملبجانب الفنانين الآخرين مثل أكرم حسني، عمرو عبد الجليل، هنادي مهنا، هلا رشدي، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة. حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور، تدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يلتقي الشاب "جلال" بشخص يقوم بمسح ذراعه بمادة مسحورة من زجاجة مسك، ينتابه مفاجأة عندما يجد أن كل ما سيحدث له خلال الساعات المقبلة مكتوب على ذراعيه، وبسبباكتشافه أمورًا خطيرة ستحدث له، يجد نفسه في ورطة.