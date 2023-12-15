وسط حضور جماهيري.. عمرو دياب يشعل مهرجان "ساوند ستورم" بـ "إنت الحظ"

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق الفنان عمرو دياب نجاحًا كبيرًا خلال أدائه لحفله الغنائي الذي أُقيم مساء اليوم الخميس ضمن فعاليات مهرجان ساوندستورم في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

حفل عمرو دياب

قدم عمرو دياب مجموعة من أغانيه المميزة، حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير مع أغاني مثل "تعالي"، "بطمن عليك"، "قولي اسمي"، و"احلى حاجة". ولاقت أغنية "إنت الحظ" استحسانًا واسعًا، مع تفاعل قوي من الحضور وتصفيق حاد بعد انتهائها.

ألبوم مكانك

ومن ناحية أخرى،تصدر عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي "X" بعد أقل من ساعة من إعلانه قرب طرح البومه الجديد والذي يحمل اسم "مكانك"، ويمثل الألبوم عودة عمرو دياب للألبومات مجددا بعد آخر ألبوماته "يا أنا يا لأ" والذي طرحه عام 2021، وسوف يطرحه قريبا عبر تطبيق "أنغامي" للموسيقى، ويحتوي على مفاجآت موسيقية تمثل تطورا كبيرا في شكل الموسيقى المصرية والعربية كعادة الهضبة الذي يعد رائد التجديد الموسيقي في الوطن العربي، يستعد الفنان عمرو دياب لاحياء حفل كبير الليلة في مهرجان ميدل بيست الرياض والذي يقدم خلاله مجموعه من اغنياته بشكل موسيقي جديد بالتعاون مع أشهر منسقي الموسيقى العالميين.

أغنية والله ابدا

ويذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو دياب، هي أغنية «والله أبدًا»، والتي تم طرحها منذ عدة أيام وتصدرت حينها الأغنية تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الأغنية من كلمات ولحن عزيز الشافعي بالإضافة إلى أبيات من الشعر العربي للشاعر الأندلسي ابن زيدون، وتوزيع عادل حقي وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.