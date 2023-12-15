نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفاة الفنان عادل أنور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السينارست أيمن بهجت قمر وفاة الفنان عادل أنور، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وكتب أيمن بهجت قمر علي صفحته الشخصية: "لا حول ولا قوة الا بالله توفى خالي المقرب إلى قلبي الفنان عادل أنور، جزء كبير من ذكرياتي مرتبط بيه رحمة الله عليه أرجو الدعاء والفاتحة".

فيلم أهل الكهف

ومن ناحية أخري، ينتظر السينارست أيمن بهجت قمر عرض فيلمه الجديد بعنوان "أهل الكهف"، والتي تدور أحداثه في سنة 250 ميلادية ويتناول صراع الإنسان مع الزمن، حيث يستيقظ ثلاثة أشخاص بعد نوم دام لمدة ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن مختلف عما عاشوه في الماضي.

أبطال فيلم أهل الكهف

الفيلم من بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجرأحمد، وماجد المصري، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، ومن إنتاج محمد رشيدي.

أخر أعمال بهجت قمر الغنائية

والجدير بالذكر آخر أعمال أيمن بهجت قمر أغنية العقد للنجمة اليسا والذي حققت تريند فور نزولها