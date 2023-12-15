آمال ماهر بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة آمال ماهر متابعيها أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.





وظهرت آمال في الصور بإطلالة أنيقة وهي ترتدي جامب سوت باللون البيج مع نظارة شمس وقبعة من نفس اللون وتركت شعرها منسدلاعلى الأكتاف.





أحدث حفلات آمال ماهر





تستعد الفنانة آمال ماهر لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية الجديدة، والتي من المقرر إحياؤها يوم 29 ديسمبر الجاري بمسرح تياترو، فيمول أركان الشيخ زايد.



أسعار تذاكر حفل أمال ماهر في الشيخ زايد

وبلغت أسعار التذاكر بين 5 فئات ( 1250ج، 1400ج، 1550، 1850، 2500ج).



ونوهت الشركة المنظمة إلى أن الأبواب مفتوحة أمام الجمهور من الساعة السادسة، وتُغلق من الساعة الثامنة، على أن يبدأ الحفل من الساعةالتاسعة مساء.



حقيقة زواج آمال ماهر من هذا الشخص

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خبر زواج المطربة آمال ماهر من ثري إماراتي، وتواجدهما في لندن لقضاءشهر العسل.

وخرجت آمال ماهر للرد على كل تلك الأخبار المتداولة بعدة طرق مختلفة، ففي البداية نشرت صورة لها رفقة نجلها من لندن لتنفي الشائعةبشكل غير مباشر، وبعدها ردت بالنفي على تعليق أحد المتابعين الذي سألها عن حقيقة الأمر، وفي النهاية نشرت استوري عبر حسابهاالشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتنفي الأخبار بشكل تام.





اخر اعمال المطربة آمال ماهر

ويذكر ان الفنانة آمال ماهر قد طرحت ألبومها الجديد نهاية شهر سبتمبر الماضي، وهو عبارة عن ميني ألبوم بعنوان أنا كويسة على قناتهاالجديدة على يوتيوب، وذلك بعد طرحها الميني ألبوم عبر منصة سبوتيفاي، ويشهد ميني ألبوم عودة قوية لآمال للساحة الفنية بقوة بعد غيابهاما يقرب من 3 سنوات عن طرح الأغاني، إذ كانت أغنية اللي قادرة هي آخر أغاني آمال ماهر، وهي تتر مسلسل ليه لأ الجزء الأول بطولةالفنانة أمينة خليل، ويعد حفلها في مدينة العلمين منذ ما يقرب من ما يقرب من عام هو آخر حفلاتها، وكانت قد حققت النجمة آمال ماهرنجاحًا جديدًا بعدما تخطت أغنية "أنا كويسة"، نسبة مليون وثلاثمائة ألف مشاهدة، منذ طرح الأغنية الأسبوع الماضي، على موقعالفيديوهات العالمي يوتيوب، وتعاونت آمال ماهر في ميني ألبوم أنا كويسة مع مجموعة مميزة من الشعراء والملحنين وهم الشاعر عمرو يحيى،والشاعر أحمد المالكي والملحن بلال سرور والملحن سامح كريم، والموزع كريم أسامة.