نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول فيلم عربي.. محمد إمام يعلن عن عرض "أبو نسب" في بولندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النجم محمد إمام عن عرض فيلمه الجديد "أبونسب" في بولندا كأول فيلم عربي يعرض فيها، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشارك إمام بوستر فيلم أبو نسب وعلق عليه قائلًا: “ابو نسب أول فيلم عربي يعرض في بولندا".





ماهي قصة فيلم أبو نسب؟





وتدور قصة فيلم أبو نسب في إطار تشويقي كوميدي، حول شخصية طبيب، ويلعب دوره الفنان محمد إمام، حيث يدخل في العديد منالصراعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر ويضع الفيلم حلول للعديد من المشكلات الاجتماعية التييعانيها الشباب.



من أبطال فيلم أبو نسب؟





ويشارك في بطولة فيلم أبو نسب محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، ماجد الكدواني، محمد لطفي، علاء مرسي، صلاح عبد الله، هالةفاخر، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وإنتاج أحمد الجنايني.

يشار إلى إنه ستشارك الفنانة هالة فاخر بشخصية والدة شيكو، الذي يشارك كضيف شرف، والفنان ماجد الكدواني الذي يجسد شخصيةوالدة الفنانة ياسمين صبري ضمن أحداث العمل، وستجسد ياسمين صبري دور مدربة تنمية بشرية.





أعمال يستعد لها محمد إمام



جدير بالذكر أن محمد إمام قد بدأ تصوير عمل سينمائي جديد ويحمل إسم شمس الزناتي.

ومن المقرر أن يكون العمل بميزانية إنتاجية ضخمه جدًا ليظهر للجمهور بالشكل اللائق وحيث يقوموا الجهات المنتجه هذه الفتره بعقد جلساتعمل مكثفه خلال هذه الفتره للاستقرار علي اللوكيشنات النهائية للتصوير.





"شمس الزناتي" بطوله كلًا من محمد امام وامينه خليل وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن إنتاج Aka ورشيدي برودكشن ويتولي إخراجالعمل عمرو سلامة.