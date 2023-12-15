نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. حكيم يحيي حفلًا غنائيًا بالرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان حكيم لإحياء حفلًا غنائيًا، اليوم الجمعة في ساوند ستورم الرياض، بالمملكة العربية السعودية.





حكيم يروج لحفله بالرياض





وكان قد روج حكيم لحفله حيث شارك البوستر الدعائي للحفل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليه قائلًا: “حكيم فى ساوند ستورم الرياض يوم الجمعه 15 ديسمبر ان شاء الله ليلة ما تتنسيش، والسلام عليكم”.





آخر أعمال حكيم





يذكر أن حكيم طرح خلال الفترة الماضية مجموعة من الأغاني الناجحة وهي «مدلعة» و«حبايبنا» و«معلم» و«تزاولني» و«قول الله».





كلمات أغنية مدلعة





تقول كلمات أغنية مدلعة للنجم حكيم:

بص بص بص وبص

بص على الحلاوة بص على الجمال

بص على الشقاوة بنت الناس التقال

بص بص بص وبص

بص على الحلاوة بص على الجمال

بص على الشقاوة بنت الناس التقال

يا قشطة يا جامدة وكمان مدلعة

كل اللي يشوف جمالك يقول دي بأربعة

يا قشطة يا جامدة وكمان مدلعة

كل اللي يشوف جمالك يقول دي بأربعة

بت حلوة توب كنتالوب

لما شافتها قلبي راح مطبطب

قولي لو مكاني تعمل ايه

قولي لو مكاني تعمل ايه

نمرة صح لو تشوفها صح صح

كله جنب منها سيقى بح بح

هي احلى وردة في البوكيه