تكريم إلهام شاهين في مهرجان الأمل السينمائي بـ موناكو (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت النجمة إلهام شاهين، عن سعادتها بتكريمها اليوم، في حفل إفتتاح مهرجان الإمل السينمائي بإمارة موناكو عن دورها في فيلم خالي من الكوليسترول.





مهرجان الأمل السينمائي





وشاركت إلهام متابعيها مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وعلقت عليها قائلة: “افتتاح مهرجان الأمل السينمائي الدولى بإمارة موناكو..هذا المهرجان متخصص فى الأفلام الإنسانية التى تناقش موضوعات عن ذوى الاحتياجات الخاصة”.





وتابعت: “وبطل فيلم الإفتتاح هو lou من بلجيكا يمثل ويغنى ويعزف وقد تم تكريمه وأيضا عبد الله من السنغال وهو فنان تشكيلىيستخدم أرجله فى الرسم”.





وأكملت: “مواهب عظيمه تعطى الأمل وتستحق إلقاء الضوء عليها كقدوة لغيرها.. وأنا سعيده جدا بتكريمى فى هذا المهرجان عن دورىفيلم خالى من الكوليسترول”.





وأضافت: “كما تم تكريم النجمه الكبيرة نبيله عبيد عن فيلم توت توت شكرا فادى اللوند رئيس مهرجان الأمل وزوجته جيهان مديرةالمهرجان”.

آخر أعمال إلهام شاهين





يذكر أن، إلهام شاهين شاركت كضيف شرف في فيلم "مستر إكس" الذي تم طرحه في موسم عيد الأضحى، وشارك في بطولته أحمدفهمي، وهنا الزاهد.

كما شاركت مسلسل "بطلوع الروح" الذي عُرض في دراما رمضان الماضي 2022. وخاض بطولته منة شلبي، أحمد السعدني، محمدحاتم، أحمد حلاوة، أيمن عزب، وعدد من الفنانين، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

وكانت آخر أعمال إلهام شاهين مشاركتها في مسلسل "الفريدو" وهو عمل مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتورمصطفى محمود، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار.