نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختيار جريتا جيرويج لرئاسة لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرار لتميزها في مجال السينما لما حققه من نجاح فيلمها الاخير "باربي"، وقع الاختيار على المخرجة جريتا جيرويج، لتكون رئيسة للجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته المقبلة.

وذلك وفق "ديد لاين"، الذي افاد ان دورة 2024 من مهرجان كان، ستشهد تولي جريتا جرويج للجنة تحكيم المهرجان للمرة الاولى في مسيرتها.

والدورة المقبلة من مهرجان كان السينمائي، ستكون الدورة رقم 77 لأحد اعرق مهرجانات السينما في العالم.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت ادارة نتفليكس عن إنه ا تجري الآن المحادثات النهائية مع المخرجة جريتا جيرويج، لتقوم بصناعة سلسلة افلام جديدة لملحمة "نارنيا" الشهيرة.

وتقول ديد لاين، أن سلسلة افلام الفانتازيا الشهيرة The Chronicles of Narnia المستوحاة من روايات تحمل العنوان نفسه، كانت قد طرحت من قبل في اعمال سينمائية لم تحقق النجاح المطلوب في مطلع الالفية.

وستكون جريتا هي المخرجة المختارة لصناعة سلسلة جديدة كليا من هذه الافلام.

جديد أخبار نتفليكس

احتفل المخرج سام إسماعيل وصناع فيلم "Leave the World Behind" بالعرض الخاص للفيلم الجديد، الذي يندرج ضمن فئة التشويق والخيال العلمي.

وبحسب موقع "ديد لاين"، جرى الاحتفال بعرض الفيلم الذي يتناول قصة نهاية العالم بحضور نجوم السينما مثل جوليا روبرتس، ماهرشالا علي، وإيثان هوك.

ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم على منصة نتفليكس في الثامن من ديسمبر المقبل.

أرباح كبيرة

تجدر الإشارة إلى أن شبكة نتفليكس قد حققت أرباحًا كبيرة في العام الحالي بزيادة عدد مشتركيها بنسبة 4% منذ بداية عام 2023، وأغلب هؤلاء المشتركين من المملكة المتحدة.

وأفاد موقع "ديد لاين" أن إيرادات الشبكة الرقمية للبث بلغت 1.9 مليار دولار منذ بداية العام، ومن المتوقع أن يزداد عدد المشتركين بمزيد من الأعمال الجديدة المتوقع طرحها، مثل مسلسل "التاج" في موسمه السادس.

موسم جديد

وقد تم الكشف الإعلان الترويجي الرسمي للموسم الخامس الختامي لمسلسل "التاج"، الذي يروي أبرز الأحداث في تاريخ العائلة الملكية في بريطانيا منذ تولي الملكة إليزابيث الثانية العرش.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الإعلان الترويجي يكشف عن عودة الأحداث المثيرة في المسلسل بعد عرض أربع مواسم سابقة قدمت تفاصيل شائكة حول حياة العائلة الملكية وملكها الحالي تشارلز الثالث والأميرة الراحلة ديانا.