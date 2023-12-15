انت الأن تتابع خبر جائزة بقيمة 150 ألف جنيه.. اسم أحمد العوضي في مسلسل حق عرب رمضان 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اسم أحمد العوضي في مسلسل حق عرب رمضان 2024، من اكثر الموضوعات بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي سيتم فيه طرح العديد من الأعمال الدرامية.

اسم أحمد العوضي في مسلسل حق عرب

كشف الفنان أحمد العوضي، عن الكثير من التفاصيل المتعلقة بمسلسل الجديد الذي يخوض به الماراثون الرمضاني القادم، مما حاز على اهتمام الجماهير.

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مسابقة أحمد العوضي الجديدة

قام النجم أحمد العوضي بإعلان مسابقة جديدة لمسلسلة الرمضاني القادم، وحدد عدد الأفراد الفائزين و قيمة الجوائز لمن يعرف اسم الشخصية التي يجسدها.

حيث كتب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”: “المسابقة الثالثة سؤالين اسمي في فيلم الاسكندراني (بكر الاسكندراني- عز الاسكندراني- محمود الاسكندراني)، واسمي في مسلسل حق عرب (عرب – حسن -سالم).

جوائز بقيمة 150 ألف جنيه

أوضح العوضي قيمة الجائزة التي سيتم تقسيمها على 10 أفراد فائزين، منوها أن موعد إعلان النتيجة سيكون بعد يومين، و يشارك أحمد العوضي البطولة، العديد من النجوم، ومنهم: (كارولين عزمي، هدى المفتي، وفاء عامر، أحمد صيام، أحمد عبد الله محمود، دنيا المصري، سلوى عثمان)، وغيرهم من النجوم، و العمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

تدور أحداث مسلسل حق عرب، والي سيعرض خلال المارثون 2024، في إطار شعبي، حيث ينتمي المسلسل لنوعية الدراما الاجتماعية، ويجمع المسلسل بين الاجتماعي ودراما و الأكشن.