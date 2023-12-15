طرح اللقطات الترويجية الأولى من فيلم The Surfer لنيكولاس كيدج

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت اللقطات الترويجية الأولى لفيلم The Surfer، الذي يعتبر احدث الاعمال السينمائية للنجم الكبير نيكولاس كيدج.

ونقلت ديلي ميل، اللقطات الترويجية للفيلم الجديد والتي ظهر بها كيدج، تمهيدا لطرحه للعرض خلال الفترة القادمة.

ويعتزم النجم الكبير نيكولاس كيدج التوقف عن المشاركة في اعمال سينمائية جديدة خلال الفترة القادمة مع اقترابه من سن الـ 60.

ووفق ديلي ميل، الدافع وراء هذا القرار من جانب كيدج، أنه يريد الاهتمام بشكل اكبر بأبنته حديثة الولادة، وذلك بعد مشاركته في بطولة مجموعة مميزة من الأعمال السينمائية الجديدة.

ماذا كشف النجم نيكولاس كيدج ؟

وكان قد كشف النجم نيكولاس كيدج عن مفاجأة تتعلق بظهوره في شخصية سوبر مان ضمن أحداث فيلم THE FLASH، كضيف شرف غير متوقع.

ووفق موقع "ديد لاين"، أن ظهور نيكولاس كيدج بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، لم يكن يمت لحقيقة ما أداه كيدج في الحقيقة من مشاهد بأي صلة.

وذلك حسب تصريحات قالها كيدج نفسه، مؤكدا أنه لم يقم بأي ما تم طرحه في المشهد الذي عرض ضمن الاحداث.

فيلم THE FLASH

وكان قد واجه فيلم The Flash الجديد لعزرا ميل أزمة في شباك التذاكر، بتحقيقه لمستويات منخفضة من الايرادات على عكس ما كان متوقعا له.

ووفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، الفيلم الذي حصد تقييمات ايجابية من النقاد وفنانين مشاهير، حصد في يوم الافتتاحي بالسينمات داخل الولايات المتحدة 24.5 مليون دولار، بعد ان كان يتنبأ له تحقيق افتتاحية تقدر بـ 70 مليون دولار.

وتقول الصحيفة أن سبب هذا التراجع في قيمة الايرادات الافتتاحية للفيلم الجديد، يعود لمقاطعة الجمهور للفيلم بسبب اتهام نجمه بالاعتداء على سيدة واثبتت ادانته بذلك.

تفاصيل عن الفيلم

وفيلم The Flash، يقدم شخصية البطل الخارق The Flash المعروف بين قصص DC المصورة، أنه البطل الخارق الذي يتمتع بسرعة فائقة.

الفيلم سيكون أول فيلم يطرح ضمن عالم DC، على طريقة تعدد الأكوان التي سبق وأن قدمتها ستديوهات مارفل في عدد من اعمالها السينمائية.

نجوم العمل

والفيلم سيضم مجموعة متميزة من النجوم يجسدون به أدوار البطولة الرئيسية، ايزرا ميلر في دور باري ألين أو "ذا فلاش"، والنجم مايكل كيتون يعود لتجسيد شخصية الرجل الوطواط من جديد في هذا الفيلم.