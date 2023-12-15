نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق تصوير مشاهد الفيلم القادم لرانبير كابور في هذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدد رسميا موعد بدء العمل على الفيلم السينمائي القادم للفنان الشاب رانبير كابور، والذي من المقرر أن يطرح بعنوان Ramayana.

ووفق موقع "انديا توداي"، الفيلم سيشارك في بطولته ساي بالافي، وسيكون من انتاج شركة ياشر راج للانتاج السينمائي.

وتقرر رسميا انطلاق التصوير في عام 2024 المقبل، على ان يطرح للعرض في الصيف من العام نفسه.

ذلك بعد ان كشف النجم رانبير كابور عن أحدث المستجدات بالنسبة للجزء الثاني من فيلم الناجح Brahmastra، والذي شهد مشاركته لدور البطولة مع زوجته الحالية الممثلة عاليا بهات.

ووفق موقع انديا توداي، قال رانبير ان انطلاق العمل على جزء ثاني من الفيلم يبدأ قريبا، مع نهاية عام 2023 على الأجرح.

صناع الفيلم

وأكد على تفهم صناع الفيلم لما تعرض له الجزء الأول من انتقادات، وسيعمل على معالجتها مع المخرج آيان موكرجي.

فيلم جديد قادم

وكان قد طرح رانبير كابور صورة ترويجية جديدة من فيلم Animal، ظهر خلالها اثناء تبداله لقبلة مع نجمة الفيلم راشميكا، تمهيدا لطرح الفيلم للعرض قريبا.

ويقول "إنديا توداي"، ان الصورة، هي تمهيد لطرح اول اغنية ترويجية يتم طرحها للفيلم، ستكون بعنوان Hua Main وتطرح اليوم الاربعاء عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على يوتيوب.

تفاصيل عن العمل

و تستمر التسريبات عن فيلم ANIMAL الجديد للنجم رانبير كابور في الظهور، قبل طرح الفيلم رسميا، وكان احدثها ان رانبير، اختار ان يخفض من قيمة اجره عن الفيلم في مقابل ان يحصل على جزء من الارباح.

ويقول موقع انديا توداي، أن مثل هذه السياسة، سبق وأن اتبعها نجوم بوليوود، قبل طرح اعمال سينمائية يتنبأ بنجاحها بقوة.