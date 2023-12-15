هاني عادل لـ "معكم منى الشاذلي": اسمي كان عصام

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان هاني عادل إنه عند ولادته تم تسميته باسم "عصام"، وكان مثبتًا في الأوارق الرسمية بهذا الاسم، لكن والده غيّره فيما بعد.

أوضح هاني خلال حواره في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON، أن والديه أنجبا شقيقيه "أشرف وخالد"، ولم يريدا المزيد من الأطفال، لكن والدته حملت به بشكل مفاجئ، ما أثار غضب والده، لدرجة أنه ترك المنزل لفترة.

و أضاف: "كانوا قالوا هنكتفي بالولدين أشرف وخالد بس، لكن فجأة أمي حملت فيا فأبويا زعل جدا ومشي وسابهم فترة في أواخر الحمل".

و تابع: "ولأنه مكنش معانا لما اتولدت فأمي طلعت لي شهادة ميلاد، وبعد فترة عدى علينا في البيت وشافني، فقالها هو اسمه إيه؟ قالت له عصام قالها أنا مكنتش عاوز اسميه الاسم ده.. والحمد لله راح من نفسه السجل المدني وغير اسمي وخلاه هاني".